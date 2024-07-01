Абхазия и ОАЭ стали самыми доступными направлениями для отдыха в июле

Недорого отдохнуть на море летом россияне в 2024 году могут не только на отечественных курортах. В топ-3 самых доступных направления входят сегодня Абхазия и Эмираты.

Куда поехать на море в июле? В списке самых бюджетных направлений оказались российские курорты, Абхазия и ОАЭ, передает АТОР.

Абхазия и Эмираты на сегодня самые доступные направления как при оценке по средним ценам за тур, так и по минимальным ценам, представленным на рынке. При этом если в Абхазии июль - высокий сезон, то в ОАЭ середина лета традиционно самое жаркое время года и цены на отдых опускаются, чтобы привлечь туристов.

При этом наиболее востребованы сейчас туры на курорты Турции, Анталья популярна у россиян, несмотря на лесные пожары и забастовку в аэропорту.