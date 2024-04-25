Море в Абхазии прогрелось до рекордных значений

В Абхазии температура воды в Черном море на сегодня составляет 26 градусов тепла. Июль будет жарким, что вскоре еще сильнее повысит температуру моря.

О том, какая температура воды в море в Абхазии сегодня и чего ждать от погоды на курортах в июле, рассказала климатолог Асида Ахсалба.

По ее словам, в первые дни этой недели в Абхазии ожидаются осадки, в том числе залповые ливни, которые могут вызвать подтопления. При этом температура воздуха не понизится. С 4 июля установится ясная погода, воздух будет раскаляться до плюс 35. На фоне такой жары продолжится прогрев воды в Черном море.

На 1 июля в Абхазии температура моря составляет плюс 26. Это аномальная температура, климатическая норма превышена на 6-7 градусов, поделилась специалист.

Несмотря на прогнозируемые ливни, штормов в Абхазии не ожидается, море останется спокойным и пригодным для купания.