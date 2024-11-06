У самолета до Милана случилась техническая неисправность в небе над Тбилиси

У вылетевшего в Милан из Тбилиси борта случилась техническая неисправность. Самолету пришлось вернуться в тбилисский аэропорт.
Рейс Тбилиси-Милан, который выполняла авиакомпания Georgian Airways, пришлось прервать из-за технических проблем, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Сообщается, что взлетевший самолет неожиданно утратил связь с навигационным оборудованием, которое дает возможность ориентироваться в воздушном пространстве.
Командир судна принял решение пытаться восстановить связь, но попытки обернулись неудачей. Покружив над аэропортом чуть менее часа, самолет вернулся на взлетно-посадочную полосу.
Технические службы разбираются в причинах неисправности. В авиакомпании пообещали возобновить рейс после проведения необходимых работ.