Аэропорт обзаведется собственным такси в Тбилиси

В Грузии пригласили компании принять участие в перевозке пассажиров на такси из столичного аэропорта. Заинтересованные в этом смогут подать свою заявку в течение ближайших двух с половиной недель.

В Тбилиси появится собственное такси у местного аэропорта. Об этом сказано на сайте компании TAV Georgia, управляющей тбилисским и батумским аэропортами.

TAV Georgia уже пригласила компании поучаствовать в перевозке граждан на такси из аэропорта Тбилиси. Все, кто хочет получить исключительные права на перевозку граждан из воздушной гавани, смогут подать заявку до 25 ноября текущего года. Дедлайн наступит в 17:00 по местному времени.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Грузии построят в Тбилиси еще один аэропорт. Проект планируется реализовать до 2030 года.

Напомним, в начале 2023 года французская ADP Group стала владельцем TAV Airports, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми через дочернюю компанию TAV Georgia.