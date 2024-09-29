Вестник Кавказа

Дополнительные поезда будут курсировать между Батуми и Тбилиси в середине ноября

Поезд на вокзале
© Фото: Евгений Николайчук/ “Вестник Кавказа“
Батуми и Тбилиси свяжут дополнительными железнодорожными рейсами 16 и 17 ноября. Составы запустят из-за повышенного пассажиропотока.

Между Батуми и Тбилиси будут курсировать дополнительные поезда 16 и 17 ноября, поведали в "Грузинской железной дороге". 

Дополнительные составы будут запущены из-за популярности направления и резкого роста числа пассажиров. 

Как отмечается в расписании перевозчика, добавочный состав двинется из Тбилиси в 12:50, из Батуми поезд отправится в 00:30. Время в пути составит чуть более 5 часов.

Отмечается, что билеты можно приобрести онлайн, через автоматы, а также в кассах на станции.

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