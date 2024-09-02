Армянские авиалинии захотели летать в Батуми в новогодние праздники

Появилась возможность, что Ереван и аджарскую столицу свяжет прямое авиасообщение в новогодние праздники. Заявление об этом запросили Армянские авиалинии.

Агентство гражданской авиации министерства экономики Грузии получило запрос от Армянских авиалиний на организацию прямых рейсов между столицей Аджарии и Ереваном. Самолеты хотят начать отправлять в новогодние праздники, рассказали в грузинском издании, ссылаясь на агентство.

Авиакомпания планирует начать полеты в Батуми с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

Напомним, что с первого дня зимы Армянские авиалинии начнут выполнять прямые рейсы между Ереваном и Волгоградом. Самолеты будут отправляться 1 раз в неделю.