Вестник Кавказа

Armenian Airlines открывает новый авиарейс Ереван-Волгоград-Ереван

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Новый авиарейс армянской авиакомпании Armenian Airlines соединит Ереван с Волгоградом – он стартует 1 декабря, билеты уже появились в продаже.

Из ереванского аэропорта "Звартноц" в скором времени начнется выполнение авиарейсов в российский Волгоград, сообщает ЗАО "Армения - Международные аэропорты", эксплуатирующее ереванский Международный аэропорт.

Рейсы по маршруту Ереван-Волгоград-Ереван с 1 декабря текущего 2024 года будет выполнять авиакомпания Armenian Airlines, частота полетов пока составит раз в неделю, по воскресеньям, передает NEWS.am.

Рейсы будут выполняться на комфортабельном воздушном судне компании Airbus 321-200 с компоновкой 220 пассажирских мест. Вылет из Еревана будет производиться в 17:15 по местному времени (16:15 мск), прилет в Волгоград в 18:30 мск. Обратно самолет вылетит из Волгограда в 20:00 мск и приземлится в аэропорту "Звартноц" в 23:20 по местному времени (22:20 мск), сообщает сайт авиакомпании.

Время в полете составит 2 ч 20 мин, билеты на новый авиарейс уже поступили в продажу.

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