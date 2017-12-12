Сегодня День Конституции в Азербайджане

Сегодня народ Азербайджана празднует 29-ю годовщину принятия Основного Закона – первой Конституции независимой страны. В этот день в Азербайджане прошел референдум, по итогам которого и был принят документ.

Принятая в 1995 году Конституция Азербайджанской Республики не первая – она четвертая Конституция Азербайджанского государства, которая полностью отражает ее новую историческую модификацию.

Необходимость в подготовке нового Основного Закона государства появилась с обретением независимости, для чего была создана специальная комиссия под руководством президента страны Гейдара Алиева.

Голосовал за новую Конституцию народ – проект документа был вынесен на всенародное обсуждение. После одобрения в ходе референдума 12 ноября 1995 года была принята первая Конституция независимого Азербайджана, которая заложила основы государственного строительства Азербайджанской Республики, она состоит из 5 разделов, 12 глав и 158 статей.

В стране вот уже 29-й год 12 ноября отмечается как День Конституции Азербайджанской Республики, однако согласно Трудовому кодексу страны, этот день считается рабочим.