В Баку продолжают прибывать лидеры стран мира

На Международную конференцию сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата COP29, которая сегодня стартовала в Баку, в течение дня продолжают прибывать лидеры многих стран мира.

Сегодня утром в Баку прилетел для участия Международной конференции COP29 премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кро. В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов и другие официальные лица.

Утром в Баку прибыли президенты Финляндской Республики и Республики Черногория Александр Стубб и Яков Милатович, в Международном аэропорту Гейдар Алиев высоких гостей встречали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и другие официальные лица.

Чуть позже, к 10:30 по местному времени (9:30 мск), в Баку прилетел президент Ирака Абдель Латиф Джамаль Рашид - в Международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.

Вслед за ним в столицу Азербайджана прибыл премьер-министр Княжества Лихтенштейн Даниэль Риш – его встретили министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов и другие официальные лица.

К 14:30 местного времени (13:30 мск) в Баку приземлился самолет президента Республики Сербия Александра Вучича - гостя встречали министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и другие официальные лица.

Вслед за ним в Баку прибыл и президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини, его встретили министр науки и образования Эмин Амруллаев, посол Азербайджана в Словакии Вусал Абдуллаев и другие официальные лица.

Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов, посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев и другие официальные лица.

К 16 часам в Баку прибыл и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и другие официальные лица.

Вслед за ним в Баку прилетела вице-президент Исламской Республики Иран Шина Ансари, иранскую гостью в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и другие официальные лица.

К 18:30 (17:30 мск) в Баку приземлились самолеты президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мухаммеда бен Заида бен Султана Аль Нахайян и президента Республики Болгария Румена Радева.

К 19 часам в Баку приземлился самолет премьер-министра Республики Албания Эди Рама, его в столичном Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.

Затем в Баку для участия в COP 29 прибыли вице-президент Бразилии Джеральдо Алкмин и наследный принц Иордании Хусейн ибн Абдалла.

В 19:30 (18:30 мск) в Бакинском аэропорту приземлился самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его встречали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и другие официальные лица.