Вестник Кавказа

Новые автобусы получат 50 школ на Дону

Новые автобусы получат 50 школ на Дону
© Фото: правительство Ростовской области
Власти Ростовской области до конца текущего 2024 года пополнят школьный автопарк региона 50 новыми школьными автобусами – их получат 35 областных муниципалитетов.

Власти Ростовской области до конца текущего 2024 года решат транспортную проблему школ региона, пополнив их автопарк 50 новыми автобусами, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новые удобные и комфортабельные машины заменят 46 своих собратьев 2012-2013 годов выпуска, а некоторые дополнят муниципальные школьные автопарки, передает "АиФ-Ростов".

Уже известно, кто получит новые машины – их распределили в 50 школ 35 муниципалитетов области, в том числе - Азовский, Миллеровский, Аксайский, Белокалитвинский, Веселовский, Зерноградский и другие районы и города региона. 

Все они закуплены за деньги федерального бюджета, добавили в правительстве региона.

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