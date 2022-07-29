Казахстан продлил запрет на вывоз своего СПГ

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев своим приказом с 14 ноября 2024 года на полгода продлил запрет на экспорт казахстанского сжиженного нефтяного и природного газа, однако есть исключения.

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, говорится в приказе, подписанном министром энергетики страны Алмасадамом Саткалиевым.

"Ввести запрет на вывоз из РК сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев"

- приказ Минэнерго Казахстана

В документе есть исключения, он не запрещает вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, а также транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами страны, передает Sputnik Казахстан.

Запрет начинает действовать с 14 ноября текущего 2024 года.