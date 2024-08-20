Производство сельхозтехники в Казахстане достигнет 300 млрд тенге

В будущем году объемы производства сельскохозяйственной техники в Казахстане могут достичь уровня 300 млрд тенге. В республике обновляется парк с/х техники отечественного производства.

В следующем году Казахстан нарастит производство сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе Правительства республики.

В настоящее время объем производства сельхозтехники в Казахстане составляет 263 млрд тенге, в 2025 году он достигнет 300 млрд тенге - свыше $605 тыс.

В стране растет производство и объемы лизинга, обновляется парк сельхозтехники. Эффективной оказалась мера по субсидированию фермеров при приобретении техники, изготовленной в Казахстане, это помогает нарастить производство и сократить зависимость от импорта.

В 2024 году на 1 октября реализовано 8 796 единиц сельхозтехники, это на 52% больше, чем за тот же период 2023 года, информирует «КазАгроФинанс».

В 2025 году в республике начнут производить зерновые бункеры, наклонные камеры, кабины комбайнов и измельчители.