Вестник Кавказа

Производство сельхозтехники в Казахстане достигнет 300 млрд тенге

Производство сельхозтехники в Казахстане достигнет 300 млрд тенге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В будущем году объемы производства сельскохозяйственной техники в Казахстане могут достичь уровня 300 млрд тенге. В республике обновляется парк с/х техники отечественного производства.

В следующем году Казахстан нарастит производство сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе Правительства республики.

В настоящее время объем производства сельхозтехники в Казахстане составляет 263 млрд тенге, в 2025 году он достигнет 300 млрд тенге - свыше $605 тыс.

В стране растет производство и объемы лизинга, обновляется парк сельхозтехники. Эффективной оказалась мера по субсидированию фермеров при приобретении техники, изготовленной в Казахстане, это помогает нарастить производство и сократить зависимость от импорта.

В 2024 году на 1 октября реализовано 8 796 единиц сельхозтехники, это на 52% больше, чем за тот же период 2023 года, информирует «КазАгроФинанс».

В 2025 году в республике начнут производить зерновые бункеры, наклонные камеры, кабины комбайнов и измельчители.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1280 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Японцы скупают льняное масло из Казахстана

Японцы скупают льняное масло из Казахстана

Питание коров и кур в Узбекистане обогатят карельским шунгитом

Питание коров и кур в Узбекистане обогатят карельским шунгитом

Аральское море в Казахстане увеличилось в объеме

Аральское море в Казахстане увеличилось в объеме

Казахстан готов реанимировать поставки пшеницы в Китай

Казахстан готов реанимировать поставки пшеницы в Китай

Пшеницу и дыни из Казахстана запретил Россельхознадзор

Пшеницу и дыни из Казахстана запретил Россельхознадзор

Строительство завода по переработке кукурузы ведут на юге Казахстана

Строительство завода по переработке кукурузы ведут на юге Казахстана

Казахстан не может справиться с урожаем свеклы

Казахстан не может справиться с урожаем свеклы

Новый шафрановый завод открывается в Джизаке

Новый шафрановый завод открывается в Джизаке

Производство сахара в Узбекистане наладит Египет

Производство сахара в Узбекистане наладит Египет

Узбекистан готов поставлять малину и ежевику в Россию

Узбекистан готов поставлять малину и ежевику в Россию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы