Вестник Кавказа

В Казахстане начинают тестировать сельскохозяйственную перепись

В Казахстане начинают тестировать сельскохозяйственную перепись
© Фото: пресс-служба президента Казахстана
Сегодня, 20 августа, в Казахстане стартует пилотная сельскохозяйственная перепись, которая проводится для тестирования предстоящей полноценной переписи, которая пройдет в 2025 году.

Сегодня в Казахстане начнется тестовая перепись сельских хозяйств, которая будет проводиться в двух селах и одном городе каждой области страны и затронет 54 населенных пункта, сообщает Бюро национальной статистики.

Цель пилотной переписи, которая завершится 30 сентября – выявить недостатки и улучшить процесс основной переписи путем анализа методов сбора данных и оценки эффективности используемых технологий, рассказал руководитель БНС Максат Турлубаев, передает Sputnik Казахстан.

"Это даст возможность скорректировать подходы, улучшить подготовку персонала и обеспечить более точное и полное отражение состояния сельского хозяйства в период основной сельхозпереписи в 2025 году"

- Максат Турлубаев

Полноценной переписью будут охвачены 29 тысяч домашних хозяйств и 8 тысяч хозяйствующих субъектов, а ее субъектами станут юридические лица, их подразделения, а также индивидуальные предприниматели, включая крестьянские и фермерские хозяйства, и домашние хозяйства, занимающиеся аналогичной деятельностью.

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