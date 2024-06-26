Казахстан снижает цены на продукты питания

Комитет торговли Казахстана сравнил цены на социально значимые продукты питания за первую неделю августа 2023 и первую неделю августа 2024 года и отметил значительное снижение цен на целый ряд из них.

Власти Казахстана смогли добиться существенного снижения цен на социально значимые продукты питания, говорится в официальном Telegram-канале сообщении Комитета торговли страны.

"Комитет торговли провел сравнительный анализ цен БНС на социально значимые продовольственные товары в августе 2023 и 2024 годов. По результатам выявлено, что цены на большинство товаров снизились по сравнению с прошлым годом"

- Комитет торговли Казахстана

Цены, приведенные в сообщении, действительно радуют: так, подсолнечное масло с начала года подешевело на 15%, с 781 тенге за 1 л в августе 2023 года до 626 тенге в августе 2024 года, лук подешевел со 177 тенге до 129 тенге, капуста – со 159 тенге за 1 кг до 124 тенге, сахар – с 434 тенге за 1 кг до 415 тенге, морковь потеряла в цене 10 тенге, гречневая крупа – целых 116 тенге и сейчас торгуется за 222 тенге за 1 кг.

Немного, на 4 тенге, подешевела и пшеничная мука первого сорта: год назад 1 кг стоил 232 тенге, сейчас - 228 тенге.

Цены на соль и макароны остались без изменений, добавили в комитете.