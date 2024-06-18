В Грузии растут цены на продукты

Новые данные Национальной службы статистики Грузии свидетельствуют о том, что в стране продолжается рост цен на продукты питания – только за минувший май они выросли больше чем на 9%.

Продукты питания для жителей Грузии становятся все дороже – только за май нынешнего 2024 года по сравнению с тем же месяцем минувшего 2023 года они выросли на 9,3%, свидетельствуют новые данные Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

Тем не менее, годовая инфляция в стране в мае 2024 года составила всего 2%, это ниже прогнозируемой инфляции в 3%. Незначительна инфляция и за месяц, с апреля по май 2024 года – всего 0,4%, но вот цены на продовольствие продолжают расти, передает Trend.

Наилучшие показатели - в перерабатывающей промышленности страны: ее показатели выросли на 5,3%, а цены на ее продукцию снизились на 0,2%, сообщили в Сакстате.

Для импортирующих промышленную продукцию стран цены на нее выросли на 7,5%, однако дороже стала и та продукция, которую импортирует сама Грузия – она подорожала на 2,3%, а закупаемая страной продукция перерабатывающей промышленности других импортеров подорожала на 5,4%, свидетельствуют данные статистики.