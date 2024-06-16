Грузия нарастила импорт российского сжиженного газа

Грузия почти вдвое нарастила импорт российского сжиженного газа – по данным Союза импортеров нефтепродуктов страны, 99% СПГ в грузинские хранилища поступили из РФ, вырос и импорт в страну российского битума.

Грузия в импорте сжиженного природного газа (СПГ) отдает предпочтение поставкам из России: только в мае объем его поставок вырос в 1,8 раза по сравнению с маем минувшего 2023 года, сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

В мае в Грузию было импортировано 7,45 тыс т российского СПГ, что на 3,47 тыс т или на 87,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Из всего объема импорта 99,9%, или 7,44 тыс т, поступило из России, говорится в сообщении грузинских СМИ, передает Trend.

Также Грузия стала закупать больше российского битума – его импорт в мае увеличился на 22% по сравнению с маем 2023 года и составил 18,3 тыс т. Большей частью его поставляет Ирак, Россия же с 12% поставок вышла на второе место.