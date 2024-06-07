Россия вновь лидирует по экспорту газа в Европу

Россия в минувшем мае месяце смогла обойти США по поставкам газа в страны Евросоюза, вернув себе лидерство в этой сфере. С запуском турецкого хаба российского газа в ЕС станет еще больше, пишут СМИ.

Россия вернула себе лидерство по экспорту газа в страны Евросоюза, обойдя США с их сжиженным газом, пишет Financial Times.

В сентябре 2022 года США обогнали Россию по поставкам газа в Европу, однако в мае 2024 года Россия вновь вышла на первое место, пишет издание, ссылаясь на данные консалтинговой компании ICIS.

"Поразительно видеть, как доля российского газа и СПГ в Европе выросла после всего, что мы пережили, и всех усилий, предпринятых для уменьшения зависимости и снижения риска поставок энергоресурсов"

- руководитель отдела газовой аналитики ICIS Том Марзек-Мансер

С начала года США сократили поставки своего сжиженного газа в Европу до 14%, тогда как Россия нарастила их до 15% - в минувшем 2023 году США импортировали в ЕС 20% всего газа.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в июне газ в страны ЕС начала поставлять Турция, причем впервые импортерами стали Венгрия и Румыния, которые не граничат с Турецкой Республикой. Экспорт голубого топлива ведет турецкая компания BOTAŞ, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, добавив: экспорт газа в эти страны – большой шаг, который позволит Турции стать центром торговли энергоносителями международного значения.