Вестник Кавказа

Турция начала экспортировать газ в Европу

Турция начала экспортировать газ в Европу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава турецкого государства сообщил о начале поставок газа в Европу. Он подчеркнул, что его импортерами впервые стали страны, которые не граничат с республикой.

Турция запустила поставки газа в страны Европы. Такое заявление сделал президент страны, выступая 4 июня во время обращения к нации.

Реджеп Тайип Эрдогана заметил, что ранее республика никогда не экспортировала газ в страны Европы, которые не имеют с ней общую границу.

"Компания BOTAŞ начала экспорт газа в Болгарию, Венгрию и Румынию. Впервые мы экспортируем газ в две европейские страны, которые не являются нашими соседями (Венгрия и Румыния – прим. ред.)"

– турецкий лидер

Он акцентировал внимание на том, что экспорт газа в эти страны – большой шаг, который позволит Турции стать центром торговли энергоносителями международного значения.

Напомним, контракты на поставку газа в страны Европы транзитом через территорию республики были заключены в прошлом году.

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