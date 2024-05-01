В Баку стартует энергетическая неделя

В столице Азербайджана стартует Бакинская энергетическая неделя, в рамках которой пройдут три важнейших мероприятия - Каспийская нефтегазовая выставка, международная выставка "зеленой" энергетики и Бакинский энергетический форум.

В столице Азербайджана сегодня открылась Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week), в рамках которой состоятся три престижных мероприятия - 29-я Каспийская нефтегазовая выставка Caspian Oil & Gas, 12-я Каспийская международная выставка энергетики и "зеленой" энергетики Caspian Power и 29-й Бакинский энергетический форум.

Выставки проходят в Бакинском Экспоцентре, а вот Бакинский энергетический форум примет Бакинский Конгресс-центр, построенный по экологической концепции: всего свое участие в форуме подтвердили свыше 300 компаний из 37 стран, в числе которых, помимо Азербайджана, компании из США, Германии, Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Бахрейна, ОАЭ, Болгарии, Великобритании, Чехии, Китая, Алжира, Финляндии, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Израиля, Швеции, Италии, Латвии, Казахстана, Катара, Венгрии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Узбекистана, Румынии, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Словении, Турции, Украины и Японии. Также впервые в Бакиской энергетической неделе участвуют компании из Швеции, Индии и Словении.

В открытии 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Бакинская энергетическая неделя традиционно стала местом встречи высокопоставленных гостей: так, в этом году в работе форума примут участие министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющий директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), председатель компании Masdar, президент COP28 Султан Ахмед Аль Джабер, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, министр энергетики Венгрии Чаба Лантос, старший советник по многосторонней энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемиан, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль-Гайс, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, генеральный директор Энергетического директората Европейской комиссии Кристина Лобилло Борреро и другие.

Самый большой интерес у гостей вызывают успехи Азербайджана в "зеленой" энергетике – этой теме посвящены 40% выставочной площади известных компаний, которые демонстрируют свои последние достижения в этой сфере.

Бакинская энергетическая неделя продлится по 6 июня.