В Краснодаре построили новую школу

Кубанские строители завершили возведение новой школы из четырех корпусов, рассчитанной на 1550 учеников. Не забыты и дошкольники – для них в кубанской столице построили новый детский сад на 350 мест.

Для наращивания темпов социального строительства в Краснодарском крае используются все возможности, и идет оно и в краевом центре, и в регионах, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре улице Константина Гондаря выросла новая школа – она рассчитана на 1550 учеников и состоит из четырех корпусов, в которых, помимо учебных классов и кабинетов, есть своя библиотека, столовая, два актовых зала, спортивные и тренажерный залы и медблок, передает "АиФ-Юг".

Прекрасно оформлен и школьный двор – здесь есть и площадки для торжественных мероприятий, и места для отдыха, и блок, содержащий различные сопртивно-игровые конструкции.

Не забыли строители и о дошкольниках – для маленьких краснодарцев они построили детсад на 350 малышей на улице Лоцманской, он уже полностью готов и на днях будет введен в эксплуатацию.

Не отстают и регионы – так, в поселке Кочетинском Динского района края тоже вырос новый детский сад на 250 мест, он уже получил разрешение на эксплуатацию и скоро наполнится веселыми детскими голосами.