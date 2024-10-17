Вестник Кавказа

В центре Москвы пылает жилой дом

Пожарная машина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центре Москвы на улице Тверской-Ямской тушат пятиэтажный дом, построенный более 100 лет тому назад, в далеком 1917 году – огонь охватил перекрытия между 4 и 5 этажами после взрыва газовоздушной смеси.

Столичные пожарные тушат старинный жилой дом в центре Москвы – огонь охватил верхние этажи здания 1917 года постройки, сообщили в оперативных службах.

"В доме 15 по 3-й Тверской-Ямской улице происходит возгорание перекрытий между 4-м и 5-м этажами и в районе чердака. Интенсивное горение"

- МЧС Москвы

Точная причина пожара пока не выяснена, однако спасатели утверждают, что по предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газа, передает ТАСС.

О пострадавших и разрушениях не сообщается, сейчас идет активная фаза тушения возгорания.

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