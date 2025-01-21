Свыше 9,5 тыс случаев незаконной торговли пресекли на Кубани в 2024 году

На Кубани выявили свыше 9,5 тыс случаев нелегальной торговли в минувшем году. Для этого было проведено около 18 тыс проверок по всему региону.

В течение 2024 года на Кубани было проведено свыше 18 тыс проверок, в результате которых было составлено около 9,5 тыс протоколов за нелегальную торговлю, рассказали в краевой администрации. Чаще всего нарушения находили в Сочи, Анапе и Новороссийске.

Незаконная коммерция наносит вред как экономике региона, так и здоровью его жителей. Также это препятствует созданию свободной конкуренции.

Отмечается, что в Краснодарском крае созданы все условия для ведения законной предпринимательской деятельности.