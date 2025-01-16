Краснодарский край и Чечня вошли в 20-ку регионов по качеству жизни

Эксперты Агентства стратегических инициатив составили рейтинг российских регионов по качеству жизни. В топ-20 вошли Чечня и Краснодарский край.
Краснодарский край и Чечня вошли в 20 лучших регионов страны по качеству жизни. Кубань стала 15-й в списке.
Сообщается, что лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. Также высокое качество жизни может предложить Татарстан, который занял третье место списка.
Отмечается, что эксперты учитывают более 100 показателей, анализируя качество среды, экономики, инфраструктуры, безопасности.
В топ-20 также вошли Адыгея, Севастополь и Чечня.