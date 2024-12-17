Чечня нарастила турпоток до 400 тысяч человек

Поток туристов, выбравших для путешествия красоты Чечни, в минувшем 2024 году впервые достиг 400 тысяч человек, подсчитали в Минтуризма республики. В наступившем 2025 году его планируют нарастить на 25-30%.

Более 400 тысяч туристов и экскурсантов выбрали Чечню в 2024 году – гостей в регионе стало на 2,5% больше, чем в 2023 году, сообщил директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов министерства по туризму Чечни Меда Атиев.

"По нашим оперативным данным, 400 тыс туристов и экскурсантов посетили регион в 2024 году. В прошлом году мы провели огромное количество крупных мероприятий, в том числе Кавказский инвестиционный форум. Кроме того, состоялись беговой марафон, гастрономические фестивали, обучающие семинары и туристический форум"

- Меда Атиев

Это – далеко не предел, и для гостей в регионе активно расширяется количество туристических продуктов и строятся новые объекты, отметил чиновник Минтуризма республики, передает ТАСС.

У министерства в 2025 году большие планы: добиться прироста турпотока на 25-30%. Для этого строится новый отель более чем на 200 номеров на территории курорта "Ведучи", а также крупные отели в Грозном. В районах республики заработают десятки туристических баз и глэмпингов, - добавил Атиев.

Самые посещаемые локации в регионе – столица, город Грозный, курорт "Ведучи", а также туристический комплекс "Кезеной-Ам" и Беной.