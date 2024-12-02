Турпоток в Чечню может увеличиться в 2 раза в 2025 году

Власти Чечни особое внимание уделяют развитию туризма: в будущем году они хотят принять свыше 800 тыс туристов, что в 2 раза больше показателей текущего года. Этому поспособствует создание инфраструктуры для путешественников, включая комплекс «Ведучи».

Чечня хочет увеличить поток туристов в 2 раза до 800 тыс человек по итогам 2025 года, передал мэр города Грозный Хас-Магомед Кадыров.

«Мы ожидаем, что туристический поток в республику в следующем году вырастет почти вдвое. В 2023 году наш регион стал лидером по росту турпотока среди республик Северного Кавказа: 400 тыс. гостей посетили регион, что на 30% больше, чем в предыдущем году»

- Хас-Магомед Кадыров

Он отметил, что развитие инфраструктуры, включая реконструкцию аэропорта в Грозном и строительство комплекса «Ведучи», положительно повлияет на рост потока путешественников.

Помимо этого, реконструкция вокзала расширит ж/д сообщение с другими российскими регионами и создаст новые туристические маршруты.

Напомним, что по итогам 2024 года Чечня планирует принять порядка 400 тыс туристов.