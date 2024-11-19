Чечня стала популярнее у российских туристов

В топ регионов России по росту туристического потока попала Чечня. Республика заняла там второе место.
Внутренний туризм в России продолжил набирать популярность: поток вырос на 11% и достиг 73 млн поездок. Чечня заняла второе место по росту числа путешественников, передал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.
«Такая динамика способствует достижению поставленной президентом России цели — обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5%, числа турпоездок — до 140 миллионов»
- Дмитрий Чернышенко
Помимо Чечни, в список регионов с наибольшим ростом турпотока вошли Тыва, Чувашия и Рязанская область.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил тренд на расширении географии поездок и связал его с улучшением инфраструктуры и расширением сети отелей.