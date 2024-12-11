Посол Израиля рассказала о возвращении россиян в РФ

Многие россияне, уехавшие ранее в Израиль, начали возвращаться в РФ из еврейского государства. Об этом рассказала посол Израиля в РФ Гальперин.

Россияне, ранее уехавшие из страны в Израиль, начали возвращаться обратно. Об этом сообщила посол еврейского государства в России Симона Гальперин.

"Да, такое есть. Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно: у людей здесь работа и жизнь"

– Симона Гальперин

Гальперин отметила, что многие россияне живут между двумя странами, регулярно меняя место жительства. Для Тель-Авива это не проблема: страна признает множественное гражданство.

Отметим, что два года назад власти Израиля сообщали о 50 тыс репатриантах из России, которые покинули РФ с начала 2022 года.