Вестник Кавказа

Россия потребовала от Израиля отменить запрет на работу БАПОР

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
Москва потребовала от Израиля отменить законы, которые запрещают работу БАПОР. Ранее Тель-Авив запретил деятельность организации из-за предполагаемой причастности к терроризму.

Россия с трибуны ООН обратилась к Израилю с требованием отменить законы, которые запрещают работу БАПОР. 

"Поддерживаем призывы генерального секретаря ООН и генерального комиссара БАПОР к Израилю и требуем от этой страны соблюдать свои международные правовые обязательства и отменить законодательные акты"

– постпред РФ при ООН Василий Небензя

Отметим, что БАПОР занимается помощью палестинским беженцам. По словам Небензи, израильский запрет на деятельность агенства может нанести ущерб процессу деэскалации в регионе. 

Тель-Авив запретил деятельность организации осенью прошлого года. Израильские власти мотивировали это тем, что сотрудники агентства якобы были причастны к атакам 7 октября 2023 года. Однако в ООН заявили, что Израиль так и не предоставил серьезных доказательств причастности сотрудников БАПОР к террористической деятельности.

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