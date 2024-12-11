Россия потребовала от Израиля отменить запрет на работу БАПОР

Россия с трибуны ООН обратилась к Израилю с требованием отменить законы, которые запрещают работу БАПОР.
"Поддерживаем призывы генерального секретаря ООН и генерального комиссара БАПОР к Израилю и требуем от этой страны соблюдать свои международные правовые обязательства и отменить законодательные акты"
– постпред РФ при ООН Василий Небензя
Отметим, что БАПОР занимается помощью палестинским беженцам. По словам Небензи, израильский запрет на деятельность агенства может нанести ущерб процессу деэскалации в регионе.
Тель-Авив запретил деятельность организации осенью прошлого года. Израильские власти мотивировали это тем, что сотрудники агентства якобы были причастны к атакам 7 октября 2023 года. Однако в ООН заявили, что Израиль так и не предоставил серьезных доказательств причастности сотрудников БАПОР к террористической деятельности.