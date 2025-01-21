Израиль разрешил палестинцам вернуться на север сектора Газа

27 января начинается возвращение палестинцев на север Газы. Это стало возможным в рамках сделки Израиля и ХАМАС об освобождении израильских заложников.

Тель-Авив одобрил возвращение жителей Палестины на север сектора Газа, передает катарский дипломат Маджид аль-Ансари.

Израиль согласился на возвращение палестинцев в рамках соглашения об освобождении на этой неделе шести граждан еврейского государства, находившихся в плену ХАМАС.

"Взамен израильские власти разрешат возвращение перемещенных граждан в секторе Газа с юга в северные районы сектора, а также каждое воскресенье первого этапа соглашения о прекращении огня будут передавать список имен 400 человек, которые были арестованы с 7 октября 2023 года"

– Маджид аль-Ансари

Отмечается, что жители анклава смогут воспользоваться дорогой Ар-Рашид, которая идет вдоль береговой линии. Автомобильное сообщение с северной частью анклава будет открыто в 10:00 по мск.