Вестник Кавказа

Израиль начал военную операцию на Западном берегу реки Иордан

Израиль начал военную операцию на Западном берегу реки Иордан
© Фото: ЦАХАЛ
Контртеррористическую операцию на Западном берегу начал Израиль: ЦАХАЛ при поддержки пограничных частей Израиля атаковал Дженин.

Израильские войска начали боевые действия в рамках контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, передает пресс-служба ЦАХАЛ. 

Отмечается, что в операции под названием "Железная стена" задействованы силы ЦАХАЛ, а также части пограничной службы еврейского государства. 

Сообщается, что соединения ЦАХАЛ ведут бои в Дженине. 

Боевые отряды "Сарая аль-Кудс" оказывают вооруженное сопротивление войскам Тель-Авива.  Там заявили об успешном отражении наступления ЦАХАЛ на нескольких участках.

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