Израиль начал военную операцию на Западном берегу реки Иордан

Контртеррористическую операцию на Западном берегу начал Израиль: ЦАХАЛ при поддержки пограничных частей Израиля атаковал Дженин.
Израильские войска начали боевые действия в рамках контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, передает пресс-служба ЦАХАЛ.
Отмечается, что в операции под названием "Железная стена" задействованы силы ЦАХАЛ, а также части пограничной службы еврейского государства.
Сообщается, что соединения ЦАХАЛ ведут бои в Дженине.
Боевые отряды "Сарая аль-Кудс" оказывают вооруженное сопротивление войскам Тель-Авива. Там заявили об успешном отражении наступления ЦАХАЛ на нескольких участках.