Вестник Кавказа

Израиль в рамках сделки с ХАМАС освободил 90 заключенных

Израиль в рамках сделки с ХАМАС освободил 90 заключенных
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильская сторона освободила 90 палестинских заключенных. Выполнено условие в рамках сделки с ХАМАС после освобождения трех заложниц.

В Израиле были освобождены 90 палестинских заключенных, все они женщины, освобождение состоялось после освобождения из Газы трех заложниц ХАМАС, передает Times of Israel.

"Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных, осужденных за нарушения в сфере безопасности, в обмен на трех заложниц, освобожденных из Газы"

– сообщение

Ранее три заложницы были переданы сотрудникам МККК, сейчас они находятся под наблюдением медиков в Израиле.

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