ХАМАС передал трех заложниц Красному Кресту

Палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту первых трех израильских заложниц. Израиль в ответ должен вернуть 90 палестинских заключенных.

ХАМАС в рамках выполнения обязательств по перемирию с Израилем передал первых трех израильских заложниц Красному Кресту, передают СМИ.

"ХАМАС передал троих израильских заложниц Международному комитету Красного Креста на севере сектора Газа"

– Sky News Arabia

Отметим, что сегодня утром начало действовать соглашение о перемирии в секторе Газа. ХАМАС согласился передать Израилю трех заложниц в обмен на 90 палестинских узниц в израильских тюрьмах.

Напомним, что стороны договорились о поэтапном обмене заложниками и выводе войск Израиля из Газы. Первый этап будет действовать 42 дня.