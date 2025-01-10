Вестник Кавказа

ХАМАС передал трех заложниц Красному Кресту

ХАМАС передал трех заложниц Красному Кресту
© Фото: пресс-служба израильского премьера
Палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту первых трех израильских заложниц. Израиль в ответ должен вернуть 90 палестинских заключенных.

ХАМАС в рамках выполнения обязательств по перемирию с Израилем передал первых трех израильских заложниц Красному Кресту, передают СМИ. 

"ХАМАС передал троих израильских заложниц Международному комитету Красного Креста на севере сектора Газа"

– Sky News Arabia

Отметим, что сегодня утром начало действовать соглашение о перемирии в секторе Газа. ХАМАС согласился передать Израилю трех заложниц в обмен на 90 палестинских узниц в израильских тюрьмах. 

Напомним, что стороны договорились о поэтапном обмене заложниками и выводе войск Израиля из Газы. Первый этап будет действовать 42 дня.

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