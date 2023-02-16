Узбекистан на время закроет два таможенных поста на границе с Казахстаном

Власти Узбекистана приняли решение на время закрыть два из шести таможенных постов на границе с Казахстаном, чтобы провести на них работы по реконструкции помещений и расширении полос для движения автомобилей.

В скором времени на казахстанско-узбекистанской границе на время закроются два таможенных поста – "Гишткуприк" в Ташкентской области и "Довуд ота" в Кунградском районе Каракалпакстана, сообщили сегодня в Государственном таможенном комитете Узбекистана.

КПП "Довуд ота" на три месяца закроется уже в предстоящую субботу, 1 февраля. Информация по КПП "Гишткуприк" пока отсутствует, дата его закрытия будет озвучена позже, сообщили в ГТК, передает Podrobno.uz.

Оба контрольно-пропускных пункта закрываются из-за их реконструкции - КПП "Довуд ота" закрывается из-за работ на сопредельном с ним КПП "Тажен" со стороны Казахстана, второй, КПП "Гишткуприк", закрывают власти Узбекистана.

Как полагают в ГТК страны, закрытие КПП не приведет к транспортному коллапсу между двумя странами – для владельцев автомобилей, пересекающих границу, будут работать другие пункты пропуска: "Ок олтин" и "Малик" в Сырдарье, а также "Яллама" и обновленный КПП "Навои" в Ташкентской области, который открылся после реконструкции сегодня.

Что касается таможенного поста "Гишткуприк", то после реконструкции на нем вырастет число дорожных полос, заработает система беспаспортного пропуска для пешеходов, также для пересекающих границу заработают магазины duty-free.