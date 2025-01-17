На границе Узбекистана и Казахстана открыли обновленные пункты пропуска

Пункт пропуска "Гишт-Куприк" на казахстанско-узбекистанской границе закроют на ремонт. Преодолеть границу можно через обновленные пункты "Капланбек" и "Навои".

Пункт пропуска "Гишт-Куприк" будет закрыт Узбекистаном для проведения работ по обновлению. Сообщается, что Казахстан и Узбекистан условились запустить КПП "Капланбек" и "Навои" для проезда легковых автомобилей, автобусов, а также пересечения границы пешком.

В ограниченном режиме пункты начинают работу уже сегодня, 27 января. С 5 февраля объекты пограничного контроля начнут принимать желающих пересечь границу уже в штатном режиме.

Отмечается, что в дальнейшем через пункты пустят большегрузы.