Вестник Кавказа

На границе Узбекистана и Казахстана открыли обновленные пункты пропуска

Пробки на дорогах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пункт пропуска "Гишт-Куприк" на казахстанско-узбекистанской границе закроют на ремонт. Преодолеть границу можно через обновленные пункты "Капланбек" и "Навои".

Пункт пропуска "Гишт-Куприк" будет закрыт Узбекистаном для проведения работ по обновлению. Сообщается, что Казахстан и Узбекистан условились запустить КПП "Капланбек" и "Навои" для проезда легковых автомобилей, автобусов, а также пересечения границы пешком. 

В ограниченном режиме пункты начинают работу уже сегодня, 27 января. С 5 февраля объекты пограничного контроля  начнут принимать желающих пересечь границу уже в штатном режиме. 

Отмечается, что в дальнейшем через пункты пустят большегрузы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
600 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ДТП под Ташкентом лишило газа жителей Алмалыка

ДТП под Ташкентом лишило газа жителей Алмалыка

Самолеты свяжут Шымкент с городами Европы и Азии

Самолеты свяжут Шымкент с городами Европы и Азии

Узбекистан потрясло 4-балльное землетрясение

Узбекистан потрясло 4-балльное землетрясение

В Узбекистане задержали контрабандистов, которые перегоняли бензин по скрытому трубопроводу

В Узбекистане задержали контрабандистов, которые перегоняли бензин по скрытому трубопроводу

Онлайн-курсы русского языка запускают в Узбекистане

Онлайн-курсы русского языка запускают в Узбекистане

Таксист оформил микрозайм на спящую пассажирку в Узбекистане

Таксист оформил микрозайм на спящую пассажирку в Узбекистане

Узбекских строителей обязали завести паспорта строящихся объектов

Узбекских строителей обязали завести паспорта строящихся объектов

Названа сумма денежных переводов в Узбекистан за прошлый год

Названа сумма денежных переводов в Узбекистан за прошлый год

Названа сумма инвестиций ЕБРР в экономику Узбекистана

Названа сумма инвестиций ЕБРР в экономику Узбекистана

В Ташкентской области корейские специалисты построят &quot;умный&quot; медцентр

В Ташкентской области корейские специалисты построят "умный" медцентр

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы