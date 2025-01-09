Вестник Кавказа

Узбекистан потрясло 4-балльное землетрясение

Узбекистан потрясло 4-балльное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня ранним утром в Узбекистане сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4, которое произошло в Жондорском районе Бухарской области, подземные толчки ощущались в двух районах страны.

Сегодня утром в 05:44 (03:44 мск) в Узбекистане произошло довольно сильное землетрясение, эпицентр которого находился в Жондорском районе Бухарской области, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине в 15 км, его магнитуда, или величина энергии, которая выделилась при землетрясении,  составила 4, передает Podrobno.uz.

Расстояние от эпицентра до Ташкента составляло 526 км в юго-западном направлении, поэтому в столице подземные толчки не ощущались, а вот жители в Пешкунском и Каракульском районах почувствовали на себе толчки силой в 2 балла.

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