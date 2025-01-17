В Турции закрыли более 4 тыс отелей за три года

В Турции внесли поправки в законодательство о сертификации отелей, что спровоцировало массовые закрытия объектов размещения. За последние три года почти 4 тыс отелей перестали принимать туристов.

Более 4 тыс отелей закрыли в Турции за последние три года после проверок. Это примерно 17% от общего числа объектов размещения в стране, передают турецкие СМИ.

Волна закрытий началась после ужесточения правил сертификации отелей, которые были приняты в 2021 и 2023 годах.

Отметим, что три года назад в стране насчитывалось почти 26 тыс отелей.

Больше всего закрытых отелей пришлось на Стамбул. Здесь работу завершили почти 770 мест размещения. Также более 500 объектов не получили сертификат в Измире. В популярной у отечественных туристов Анталии прав ведения туристического бизнеса лишились почти 400 заведений.