Вестник Кавказа

В Турции закрыли более 4 тыс отелей за три года

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
В Турции внесли поправки в законодательство о сертификации отелей, что спровоцировало массовые закрытия объектов размещения. За последние три года почти 4 тыс отелей перестали принимать туристов.

Более 4 тыс отелей закрыли в Турции за последние три года после проверок. Это примерно 17% от общего числа объектов размещения в стране, передают турецкие СМИ. 

Волна закрытий началась после ужесточения правил сертификации отелей, которые были приняты в 2021 и 2023 годах. 

Отметим, что три года назад в стране насчитывалось почти 26 тыс отелей. 

Больше всего закрытых отелей пришлось на Стамбул. Здесь работу завершили почти 770 мест размещения. Также более 500 объектов не получили сертификат в Измире. В популярной у отечественных туристов Анталии прав ведения туристического бизнеса лишились почти 400 заведений.

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