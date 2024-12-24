Турция не откажется от системы "все включено" летом 2025 года

В этом году турецкие отели по-прежнему будут предлагать туристам востребованную систему "все включено". Отели не спешат отказываться от любимого иностранцами формата.

Отелей, работающих в формате "все включено" на курортах Турции, не станет меньше в новом туристическом сезоне, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Спрос на такой отдых есть на всех рынках, поэтому мы не думаем, что концепцию отменят, особенно для российского рынка, который очень важен для Турции. В нашем продукт-листе нет ни одного отеля, который бы в этом году отказался от этой системы"

– компания Coral Travel

Инфляция в Турции требует от отельеров тщательного управления ресурсами, "все включено" может измениться, но не исчезнет.

По оценкам "Интуриста", сейчас на популярный у туристов формат переходят новые отели, например относящиеся к сети Kempinski.