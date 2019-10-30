Вестник Кавказа

ЕС может возобновить инвестиционные и банковские отношения с Сирией

ЕС может возобновить инвестиционные и банковские отношения с Сирией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти ЕС прорабатывают сценарии санкционных послаблений для Сирии. Есть планы возобновить контакты в сфере банковских и инвестиционных соглашений.

Евросоюз рассматривает возможность снятия санкция с Сирией в некоторых отраслях. Власти в Брюсселе могут возобновить сотрудничество с Дамаском в сфере финансовых операций, сообщил Ануар аль-Ануни, представитель главы евродипломатиии Каи Каллас. 

"Мы изучаем различные варианты возобновления банковских и инвестиционных отношений. Это позволит направить ясный сигнал сирийцам и поможет им воспользоваться возможностью восстановить свою страну"

– Ануар аль-Ануни

При этом аль-Ануни отказался конкретизировать те сектора, в которых Брюссель может снять ограничения для новой власти в Дамаске. Сейчас в ЕС активно работают над проектом поэтапного снятия санкций для Сирии. 

При этом представитель дипломатии ЕС отметил, что новая политика евроальянса по отношению к арабской республики обратима: если новая администрация Дамаска не будет отвечать демократическим идеалам, санкции могут вернуть.

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