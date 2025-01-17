Вестник Кавказа

В небе над Стамбулом кружит загадочный объект

В небе над Стамбулом кружит загадочный объект
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пилоты турецких пассажирских самолетов, вылетающих из международного аэропорта Стамбула, второй день подряд сообщают о загадочном объекте, барражирующем в небе – его наличие подтверждает и бортовая аппаратура авиалайнеров.

Воздушное пространство над международным аэропортом турецкого мегаполиса Стамбула имени Сабихи Гекчен на востоке города уже двое суток контролирует некий объект, с которым есть реальная угроза столкновения, сообщают пилоты авиарейсов, пишет турецкое информационное агентство DHA.

"Уже двое суток бортовая система предупреждения столкновений в воздухе (TCAS) подает сигналы угрозы пилотам, использующим аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Пилоты в свою очередь сообщают об этом диспетчерам аэропорта"

- агентство DHA

О возможности столкновения с объектом предупреждает и бортовая аппаратура авиалайнеров. Природа объекта пока неясна – это может быть и БПЛА, и другие воздушные суда, но масштабные проверки, проведенные береговой охраной, а также рядом других служб, признаков угрозы в воздухе не обнаружили, пишет издание.

Как сообщают пилоты самолетов, объект барражирует на высоте ниже 500 футов (150 м), информирует их система TCAS.

Напомним, аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен - один из двух международных аэропортов, обслуживающих крупнейший турецкий мегаполис. Он расположен в азиатской части города, в 35 км к юго-востоку от его центра, и служит хабом для турецких авиакомпаний AnadoluJet и Pegasus Airlines, а также дополнительным узлом для крупнейшей в стране авиакомпании Turkish Airlines.

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