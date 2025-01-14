Вестник Кавказа

Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в Дамаск

Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в Дамаск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из Турции в Сирию сегодня вылетел первый за 13 лет авиалайнер турецкой авиакомпании Turkish Airlines – регулярным пассажирским авиарейсом TK 846 из Стамбула в Дамаск прилетят 349 пассажиров.

Авиакомпания Turkish Airlines (THY) сегодня возобновила авиарейсы в Сирию - из Стамбула в Дамаск впервые за 13 лет рейсом авиакомпании TK 846 вылетели первые 349 пассажиров, сообщили в пресс-службе международного аэропорта турецкого мегаполиса.

Особенно рады новому авиарейсу были сирийские граждане, проживающие в Турции – почти все они уже ассимилировались в стране, гостеприимно принявшей их, получив образование и устроив свою жизнь, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Пассажир авиалайнера Ахмет Кираз рассказал, что приехал в Турцию в 2012 году и с тех пор живет здесь.

"Мы даже не ожидали, что этот момент наступит. Раньше у нас не было надежды на возвращение. Но, когда появилась такая возможность, мы были невероятно счастливы. Сегодня я возвращаюсь на родину первым рейсом и записываю каждый момент. Чувствую себя как во сне. Огромное спасибо Турции и всем, кто нас поддерживал"

- Ахмет Кыраз

Другая пассажирка, Фатма Захра, приехала в Турцию, когда ей было всего 2 года, и она счастлива вернуться на родину вместе со своей семьей.

Самолет вылетел из аэропорта Стамбула в 09:00 утра по местному времени: ожидается, что он прибудет в Международный аэропорт Дамаска с минуты на минуту – ведь время в полете занимает всего два часа.

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