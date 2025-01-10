Turkish Airlines открывает рейсы в Новую Зеландию, Камбоджу и Перу

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines в этом году начнет выполнять полеты в Северную Македонию, Новую Зеландию, Камбоджу и Перу. Также добавится еще один рейс в США.

В Turkish Airlines намерены расширить географию полетов. В этом году турецкая компания открывает маршруты в Северную Македонию, Новую Зеландию, Камбоджу и Перу.

Авиакомпания с 27 марта запустит рейсы в северомакедонский Охрид из Стамбула. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю.

С мая самолеты компании отправятся в дальнее путешествие до новозеландского Окленда. Пассажиров ждет пересадка в Сингапуре.

Летом этого года Turkish Airlines также планируется запуск рейсов в Камбоджу и Перу.

Также турецкий перевозчик расширяет географию полетов в США. С апреля будут выполняться полеты в Миннеаполис.