Вестник Кавказа

Turkish Airlines открывает рейсы в Новую Зеландию, Камбоджу и Перу

Turkish Airlines открывает рейсы в Новую Зеландию, Камбоджу и Перу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines в этом году начнет выполнять полеты в Северную Македонию, Новую Зеландию, Камбоджу и Перу. Также добавится еще один рейс в США.

В Turkish Airlines намерены расширить географию полетов. В этом году турецкая компания открывает маршруты в Северную Македонию, Новую Зеландию, Камбоджу и Перу. 

Авиакомпания с 27 марта запустит рейсы в северомакедонский Охрид из Стамбула. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю. 

С мая самолеты компании отправятся в дальнее путешествие до новозеландского Окленда. Пассажиров ждет пересадка в Сингапуре. 

Летом этого года Turkish Airlines также планируется запуск рейсов в Камбоджу и Перу. 

Также турецкий перевозчик расширяет географию полетов в США. С апреля будут выполняться полеты в Миннеаполис.

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