Вестник Кавказа

Венгрия поддержала суверенитет Грузии

Венгрия поддержала суверенитет Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили совершил визит в Будапешт, где встретился с руководством Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан и глава МИД Петер Сийярто поддержали стремление Тбилиси к защите суверенитета.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку спикеру грузинского парламента Шалве Папуашвили в защите независимости Тбилиси, передал глава венгерского правительства в своих соцсетях.

"Пора бюрократам в Брюсселе и сети Сороса прекратить нападать на правительство Грузии. Я выразил свою поддержку председателю парламента Папуашвили в их борьбе за суверенитет Грузии"

- Виктор Орбан

Помимо этого, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его страна не будет следовать решению ЕС об отмене безвиза для дипломатических паспортов Грузии. Он подчеркнул, что решать будущее страны надо не в Брюсселе, а в Тбилиси, что и делает партия власти "Грузинская мечта".

Напомним, что накануне состоялась встреча руководителей парламентов Грузии и Венгрии. В ходе ее Будапешт пообещал поделиться с Тбилиси опытом интеграции в ЕС.

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