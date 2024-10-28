Венгрия поделится с Грузией опытом евроинтеграции

Грузия и Венгрия заключили соглашение о партнерстве в ходе визита спикера грузинского парламента в Будапешт. Согласно ему, венгерский парламент ознакомит Тбилиси с собственным опытом вступления в ЕС.

Делегация во главе со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили находится с визитом в Будапеште, где он и его венгерский коллега Ласло Кевер заключили соглашение о сотрудничестве двух стран, передали в парламенте республики.

В сообщении отметили, что новое соглашение подчеркивает дружеские отношения между Тбилиси и Будапештом, а также их общие европейские ценности.

"Его целью является взаимовыгодный двусторонний обмен опытом. Согласно договору, Национальная ассамблея Венгрии поделится с парламентом Грузии собственным опытом, связанным с интеграцией в Евросоюз, и всячески поможет достичь прогресса на пути членства в ЕС"

- пресс-служба парламента Грузии

Напомним, что грузинская парламентская делегация находится в Будапеште с 26 января. В ходе визита планируются встречи с президентом Венгрии и главой правительства.