Венгрия поделится с Грузией опытом евроинтеграции

Делегация во главе со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили находится с визитом в Будапеште, где он и его венгерский коллега Ласло Кевер заключили соглашение о сотрудничестве двух стран, передали в парламенте республики.
В сообщении отметили, что новое соглашение подчеркивает дружеские отношения между Тбилиси и Будапештом, а также их общие европейские ценности.
"Его целью является взаимовыгодный двусторонний обмен опытом. Согласно договору, Национальная ассамблея Венгрии поделится с парламентом Грузии собственным опытом, связанным с интеграцией в Евросоюз, и всячески поможет достичь прогресса на пути членства в ЕС"
- пресс-служба парламента Грузии
Напомним, что грузинская парламентская делегация находится в Будапеште с 26 января. В ходе визита планируются встречи с президентом Венгрии и главой правительства.