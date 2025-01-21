Уборкой брошенных автомобилей занялись в Краснодаре

28 брошенных автомобилей убрали с улиц Краснодара в 2025 году. Больше всего их оказалось в Карасунском округе.

С наступления 2025 года улицы столицы Краснодарского края очистили от 28 брошенных автомобилей. Часть из них пришлось эвакуировать на штрафстоянки, остальные забрали владельцы, рассказали в администрации города.

В Карасунском округе Краснодара убрали 13 машин, в Центральном – 9, а в Западном – 6. Местные жители имеют возможность сами передать информацию в администрацию районов о бесхозных авто.

Напомним, что в краснодарской столице создадут подземный скоростной трамвай. Протяженность линии составит 30 км. Это снизит нагрузку на дороги и улучит городскую инфраструктуру.