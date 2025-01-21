Вестник Кавказа

Крупнейшая на Кубани поликлиника появится в Краснодаре

Крупнейшая на Кубани поликлиника появится в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре стартовало строительство новой поликлиники, которая станет крупнейшей в регионе. Открыть медучреждение планируют в следующем году.

В столице Краснодарского края ведутся работы по сооружению трех поликлиник, одна из них, та, что станет самой крупной в регионе, возводится на Ростовском шоссе.

"Для краевого центра это ключевые объекты. Население города растет, важно своевременно ставить диагнозы и лечить людей"

– вице-губернатор региона Анна Минькова

Новая поликлиника для детей и взрослых на Ростовском шоссе сможет принимать 750 человек за смену. Строительные работы стартовали в 2024 году, открытие объекта запланировано на 2026 год. Поликлиника обойдется в 2,6 млрд бюджетных рублей.

Также возводятся детские поликлиники - в поселке Российском и в станице Елизаветинской, готовность объектов оценивается в 30%.

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