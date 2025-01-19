Иран сообщил о покупке истребителей у России

В КСИР рассказали о покупке партии истребителей у РФ. Другая информация о покупке самолетов на данный момент неизвестна.

Иран купил партию российских самолетов Су-35. Соответствующую информацию 27 января подтвердил Али Шадмани, генерал Корпуса стражей исламской революции.

Он решил не уточнять, сколько именно самолетов было приобретено у РФ, подчеркнув при этом, что все они нужны для усиления обороноспособности страны.

"Всякий раз при необходимости мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил"

– Али Шадмани

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в течение ближайших двух месяцев РФ и ИРИ оформят соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара.