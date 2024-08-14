Вестник Кавказа

Краснодарские школы проверяют на наличие взрывных устройств

Краснодарские школы проверяют на наличие взрывных устройств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром краснодарские правоохранители начали проверять сообщение о якобы минировании учебных учреждений, которое минувшим вечером опубликовал один из анонимных городских Telegram-каналов.

Чем вызвано ночное сообщение о якобы "минированиях" школ Краснодара, сегодня проверяют кубанские правоохранители – информация появилась накануне вечером в анонимном городском Telegram-канале "Красный Краснодар", пишет "Ъ-Кубань" со ссылкой на УМВД кубанской столицы.

"В публикации автор заявил, что в учреждениях якобы заложены взрывные устройства с таймером, установленным на 11:47. Он также обратился к губернатору Краснодарского края с требованием денежного выкупа с целью "спасения некоторой части учеников""

- Ъ-Кубань

Информация зарегистрирована правоохранителями, сейчас они проводят оперативные мероприятия для проверки угрозы, пишет издание.

На появившиеся угрозы школам Краснодара уже отреагировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая написала в своем Telegram-канале о том, что информация с угрозами учебным заведениям уже направлена в правоохранительные органы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
830 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пенсионерка из Краснодара отдала мошенникам более 1,7 млн рублей

Пенсионерка из Краснодара отдала мошенникам более 1,7 млн рублей

Юных телефонных &quot;террористов&quot; поймали на Ставрополье

Юных телефонных "террористов" поймали на Ставрополье

Увлекшегося ложным минированием подростка схватили в Дагестане

Увлекшегося ложным минированием подростка схватили в Дагестане

Мужчина потребовал вознаграждение за выдуманное минирование в Кисловодске

Мужчина потребовал вознаграждение за выдуманное минирование в Кисловодске

В Кисловодске &quot;заминировали&quot; больницу и санаторий

В Кисловодске "заминировали" больницу и санаторий

Телефонные террористы нарушили работу парома в Стамбуле

Телефонные террористы нарушили работу парома в Стамбуле

Школьник из Чечни &quot;заминировал&quot; ЦУМ и связался с полицией

Школьник из Чечни "заминировал" ЦУМ и связался с полицией

Школы и университет эвакуировали из-за &quot;бомбы&quot; в Тбилиси

Школы и университет эвакуировали из-за "бомбы" в Тбилиси

Два ТЦ &quot;заминировали&quot; в Ереване

Два ТЦ "заминировали" в Ереване

В Алматы ликвидировали АТС телефонных мошенников

В Алматы ликвидировали АТС телефонных мошенников

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы