Краснодарские школы проверяют на наличие взрывных устройств

Сегодня утром краснодарские правоохранители начали проверять сообщение о якобы минировании учебных учреждений, которое минувшим вечером опубликовал один из анонимных городских Telegram-каналов.

Чем вызвано ночное сообщение о якобы "минированиях" школ Краснодара, сегодня проверяют кубанские правоохранители – информация появилась накануне вечером в анонимном городском Telegram-канале "Красный Краснодар", пишет "Ъ-Кубань" со ссылкой на УМВД кубанской столицы.

"В публикации автор заявил, что в учреждениях якобы заложены взрывные устройства с таймером, установленным на 11:47. Он также обратился к губернатору Краснодарского края с требованием денежного выкупа с целью "спасения некоторой части учеников""

- Ъ-Кубань

Информация зарегистрирована правоохранителями, сейчас они проводят оперативные мероприятия для проверки угрозы, пишет издание.

На появившиеся угрозы школам Краснодара уже отреагировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая написала в своем Telegram-канале о том, что информация с угрозами учебным заведениям уже направлена в правоохранительные органы.