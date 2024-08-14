Краснодарские школы проверяют на наличие взрывных устройств

Чем вызвано ночное сообщение о якобы "минированиях" школ Краснодара, сегодня проверяют кубанские правоохранители – информация появилась накануне вечером в анонимном городском Telegram-канале "Красный Краснодар", пишет "Ъ-Кубань" со ссылкой на УМВД кубанской столицы.
"В публикации автор заявил, что в учреждениях якобы заложены взрывные устройства с таймером, установленным на 11:47. Он также обратился к губернатору Краснодарского края с требованием денежного выкупа с целью "спасения некоторой части учеников""
- Ъ-Кубань
Информация зарегистрирована правоохранителями, сейчас они проводят оперативные мероприятия для проверки угрозы, пишет издание.
На появившиеся угрозы школам Краснодара уже отреагировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая написала в своем Telegram-канале о том, что информация с угрозами учебным заведениям уже направлена в правоохранительные органы.