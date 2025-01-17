Шесть человек ответят за неуважение к гимну в КЧР

Отказ встать во время гимна России приведет в суд шесть жителей Карачаево-Черкесии. Подробности административного дела рассказали в МВД по республики, уточнив, что на нарушителей уже оформлены протоколы.

Шесть участников спортивного мероприятия понесут ответственность за то, что остались сидеть в момент, когда звучал гимн России, в Карачаево-Черкесии. Подробности дела рассказали в МВД по республике.

В полиции уточнили, что уже установлено: нарушение было совершено не случайно, напротив, фигуранты специально не встали во время гимна.

На мужчин, совершивших административные правонарушения, оформили протоколы. Их будут судить по статье 17.10 Кодекса об административных правонарушениях, который определяет наказание на неправильное использование госсимволов, в частности, гимна. Материалы вскоре будут переданы в суд.

Напомним, наказание по данной статье – штраф. Гражданам-нарушителям нужно платить 2-3 тыс рублей. Для должностных лиц сумма больше – 5-7 тыс. Юрлиц ожидает наказание в промежутке 100-150 тыс рублей.