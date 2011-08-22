Армянские парламентарии решили унифицировать гимн страны

Армянский парламент сегодня принял в первом чтении поправки к закону "О гимне Армении", которые предусматривают официальную версию текста и аудиозапись, что устранит "вольные интерпретации" в его исполнении.

Депутаты Народного собрания (парламента) Армении сегодня большинством голосов приняли в первом чтении изменения в законе "О гимне Республики Армения", о которых настаивала министр образования, науки, культуры и спорта страны Жанна Андреасян: теперь у него будут официальный текст и аудиозапись.

С предложением внести изменения в закон выступили спикер парламента Ален Симонян, депутаты фракции "Гражданский договор" Сисак Габриелян и Тагуи Казарян, а Жанна Андреасян назвала это неотложной задачей, хотя изменения парламентарии восприняли неоднозначно – документ одобрили 64 народных избранника, против выступили пятеро, воздержавшихся не было, передает Sputnik Армения.

Как поведал, представляя проект, Сисак Габриелян, один из государственных символов страны давно нуждался в едином стандарте, включая конкретный текст, его длительность, темпоритм, музыку и единый подход к исполнению краткой версии гимна - в пределах 25-30 секунд.

"В разное время на разных мероприятиях гимн исполнялся по-разному… Официальная версия гимна нигде не была опубликована"

- Сисак Габриелян

Еще жестче нынешнюю ситуацию охарактеризовала министр образования, науки, культуры и спорта страны Жанна Андреасян.

"Наше отношение к одному из важнейших государственных символов – гимну – должно быть конкретным. Чтобы впредь нам не приходилось стыдиться, когда на каких-либо мероприятиях мы слышим ту версию гимна, которую лучше было бы не слышать"

- Жанна Андреасян

В результате депутаты пришли к почти единому мнению, что гимн должен начинаться и заканчиваться словами об Армении, а на сайте правительства должны быть размещены официальный вариант гимна и его официальная аудиозапись гимна в нескольких вариантах – "a cappella" и с оркестровым сопровождением.

Также законом должно быть установлено правило – петь гимн на общественных мероприятиях параллельно его аудиозаписи.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян внес свою лепту в аранжировку гимна, заявив, что он будет завершен следующим посланием: "Взгляни на него – сокровенное единство трех цветов, пусть он реет пред врагами, пусть навечно воссияет Армения".