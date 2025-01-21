Вестник Кавказа

Аэропорты юга России активно ищут новых работников

Аэропорт Краснодара
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Шесть закрытых аэропортов на юге России начали искать новых сотрудников. Активный поиск в воздушные гавани объяснили.

Закрытые в южной части России шесть аэропортов разом приступили к активному поиску новых сотрудников. В интернете размещено свыше 150 вакансий.

Отмечается, что аэропорты Краснодара и Крыма ищут диспетчеров, главу группы пассажирского обслуживания, оператора видеонаблюдения и сопровождающего маломобильных пассажиров.

В компании «Аэродинамика» объяснили, что поиск сотрудников связан с поддержанием укомплектованности всего кадрового состава аэропортов российского юга.

«В течение всего периода ограничений полетов в наших аэропортах мы регулярно проводим тренировки и обучения, чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции, и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято. Часть специалистов проходит стажировки в аэропорту Сочи, применяя все навыки на практике»

- пресс-служба «Аэродинамики»

В холдинге заявили, что вакансии на освободившиеся должности объявляются регулярно. Кроме того, готовится подготовка специалистов в рамках проекта «Профессионалитет».

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