Аэропорты юга России активно ищут новых работников

Закрытые в южной части России шесть аэропортов разом приступили к активному поиску новых сотрудников. В интернете размещено свыше 150 вакансий.
Отмечается, что аэропорты Краснодара и Крыма ищут диспетчеров, главу группы пассажирского обслуживания, оператора видеонаблюдения и сопровождающего маломобильных пассажиров.
В компании «Аэродинамика» объяснили, что поиск сотрудников связан с поддержанием укомплектованности всего кадрового состава аэропортов российского юга.
«В течение всего периода ограничений полетов в наших аэропортах мы регулярно проводим тренировки и обучения, чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции, и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято. Часть специалистов проходит стажировки в аэропорту Сочи, применяя все навыки на практике»
- пресс-служба «Аэродинамики»
В холдинге заявили, что вакансии на освободившиеся должности объявляются регулярно. Кроме того, готовится подготовка специалистов в рамках проекта «Профессионалитет».